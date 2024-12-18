Четырехлетний сын Грачевского дебютировал в кино, снявшись в «Новогоднем чуде»

В декабре в Москве состоялась долгожданная премьера комедии «Новогоднее чудо». Эта картина стала режиссерским дебютом для известной актрисы Оксаны Сташенко, и собрала на экране целую россыпь звезд: от очаровательной Елизаветы Арзамасовой до опытного Эммануила Виторгана.
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