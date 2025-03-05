❗️⚡️«Сова-13» – коптер с возможностью быстрой смены рабочих частот. Аналог известного китайского дрона Mavic.
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❗️⚡️«Сова-13» – коптер с возможностью быстрой смены рабочих частот. Аналог известного китайского дрона Mavic.