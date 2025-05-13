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Расчеты "Мста-С" уничтожили технику, точки взлета дронов и боевиков в зоне СВО

Расчеты "Мста-С" уничтожили технику, точки взлета дронов и боевиков в зоне СВО

Министерство обороны РФ Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили минометные расчеты, бронетехнику, точки взлета БПЛА и боевиков противника в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).

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