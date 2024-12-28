Метеочувствительных рязанцев в новогоднюю ночь ждет опасность

О предстоящих переменах предупредила в своем Телеграм-канале синоптик Татьяна Позднякова. По ее словам, в последние дни уходящего года атмосферное давление будет достаточно высоким благодаря влиянию западного антициклона.
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