50 инструментов за один день: Microsoft запускает сеть автономных ИИ для бизнеса и разработчиков

На конференции Build Microsoft объявила о масштабной стратегии по созданию «открытой агентной сети» — экосистемы, где автономные ИИ-агенты взаимодействуют между собой и решают задачи без постоянного контроля человека.
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