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Царьград

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Зеленский раскритиковал Путина за реакцию на предложение о перемирии

Зеленский раскритиковал Путина за реакцию на предложение о перемирии

Украинский лидер резко отреагировал на слова российского президента.The New York Times оценила комментарий Зеленского на слова Владимира Путина о прекращении огня как резкую реакцию.

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