"Весело и с огоньком"

У автора и у меня одинаковое отношение к призывам некоторых "патриотов" ....рвать волосы на голове и пеплом посыпать..... То есть ввести запреты на празднование Нового года. А ведь что такое празднование Нового года на Руси. Это прежде всего благодарение за прожитый отрезок времени, выражение НАДЕЖДЫ , что этот отрезок не последний. НАДЕЖДА, что всё плохое забудется, а хорошее - впереди. Это праздник прежде всего оптимистов. И судя по тому как отмечают у нас этот праздник, оптимистов в России значительно больше чем нытиков и пессимистов. Поплавская начинает в Грету превращаться. С таким же азартом, как та зелёную энергетику проповедовала по наущению, Поплавская по своему разумению призывает , например, вернувшихся по ротации с СВО бойцов, дома попечалиться. Вместо того, чтобы с семьями Новый год встретить, как оптимист с НАДЕЖДАМИ. С хорошими, вполне обоснованно хорошими, НАДЕЖДАМИ.

Алексей Смирнов

С одной стороны это хорошо. что у нас всё спокойно. тер. актов уж точно не надо, у нас и так хватает дебилов. не умеющих пить, обращаться с огнём. пиротехникой и оружием, а о дебилах этих далеко не всегда вещают центральные СМИ. А с другой стороны начинаешь задумываться. а способен ли ещё наш народ на самоуважение? Ведь чтобы не творило с нами правительство - всё воспринимается как должное. Пять лет пенсии у народа украли - значит так надо, налоги новые придумывают - что же поделать?, будем платить, медицину развалили, на большей части территории страны - ничего не поделаешь, мы вечно жить не собираемся, цены растут не переставая - что же, спекулянтам и мошенникам тоже жить хочется и жить им хочется хорошо. Не знаю. может в связи с изменившимся у многих менталитетом, страх потерять то, что уже имеешь гораздо сильнее желания улучшить свою жизнь, не прибегая к мошенничеству и иным преступлениям?