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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Доллар опустился ниже 89 рублей впервые с конца января

Доллар на Мосбирже опустился ниже 89 рублей впервые с 30 января, евро торгуется в районе 96,5 рубля. Экспортеры активно продают валюту в преддверии пика налоговых платежей, который придется на вторник, 28 мая, отмечают эксперты.

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