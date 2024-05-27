Доллар опустился ниже 89 рублей впервые с конца января

Доллар на Мосбирже опустился ниже 89 рублей впервые с 30 января, евро торгуется в районе 96,5 рубля. Экспортеры активно продают валюту в преддверии пика налоговых платежей, который придется на вторник, 28 мая, отмечают эксперты.