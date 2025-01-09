В Австрии назначили нового и.о. канцлера

Канцелярия президента Австрии подтвердила назначение Шалленберга и.о. канцлера. Канцелярия президента Австрии Александера Ван дер Беллена подтвердила назначение главы МИД республики Александера Шалленберга исполняющим обязанности федерального канцлера.
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