Для астраханцев ко Дню народного единства подготовили праздничную программу

4 ноября будем отмечать Всероссийский праздник. 1 ноября в 13 часов в Библиотеке для молодежи имени Шаховского пройдет встреча «Глубинный смысл народной сказки», где культуролог расскажет об истинном назначении народных сказок как культурно-мифологического концепта, объяснит глубинный смысл популярных сказок.