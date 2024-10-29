Для астраханцев ко Дню народного единства подготовили праздничную программу

4 ноября будем отмечать Всероссийский праздник. 1 ноября в 13 часов в Библиотеке для молодежи имени Шаховского пройдет встреча «Глубинный смысл народной сказки», где культуролог расскажет об истинном назначении народных сказок как культурно-мифологического концепта, объяснит глубинный смысл популярных сказок.
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