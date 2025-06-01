Теракты под прикрытием: зачем Украина раскачивает приграничье взрывами и провокациями

Геннадий Бережнов

Ударить по украинской инфраструктуре — не из мести, а из здравого расчёта. И кто мешает это сделать и лишить заброс вооружения на Западе "У"- тоннели и ж\д мосты. О них говорим уже 3 года, однако МО не реагирует, а почему?