Теракты под прикрытием: зачем Украина раскачивает приграничье взрывами и провокациями Юлия СоколоваСерия подрывов на железнодорожных мостах в Курской и Брянской областях, а также инциденты в Запорожье, заставляют задуматься: перед Россией — не просто диверсионная активность, а часть широкой вражеской операции.
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