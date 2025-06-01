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Теракты под прикрытием: зачем Украина раскачивает приграничье взрывами и провокациями

Теракты под прикрытием: зачем Украина раскачивает приграничье взрывами и провокациями

Теракты под прикрытием: зачем Украина раскачивает приграничье взрывами и провокациями Юлия СоколоваСерия подрывов на железнодорожных мостах в Курской и Брянской областях, а также инциденты в Запорожье, заставляют задуматься: перед Россией — не просто диверсионная активность, а часть широкой вражеской операции.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Ударить по украинской инфраструктуре — не из мести, а из здравого расчёта. И кто мешает это сделать и лишить заброс вооружения на Западе &quot;У&quot;- тоннели и ж\д мосты. О них говорим уже 3 года, однако МО не реагирует, а почему?
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