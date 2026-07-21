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ТАСС

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Рыбоводы Армении протестуют у здания правительства из-за закрытия рынка РФ

ЕРЕВАН, 21 июля. /ТАСС/. Пока министр экономики Армении Геворг Папоян рапортует о том, что европейский рынок стал доступен для экспорта армянской рыбной продукции, представители армянских рыбоводческих хозяйств собрались на акцию протеста у правительства, требуя решить их проблемы на фоне закрытия российского рынка.

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