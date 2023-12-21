Астраханцам объяснили порядок оформления проездной карты «Каспий»

Для пассажиров, выбирающих новые синие автобусы, утвердили 3 тарифных плана.Астраханцы могут пользоваться транспортной картой «Каспий» по безлимитной программе - со стоимостью подключения 1 620 рублей, оформить на 20 поездок – это 580 рублей или на 50 поездок – 1 400 рублей.