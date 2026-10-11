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Медведев: не надо излишне радоваться словам Трампа о Зеленском

Медведев: не надо излишне радоваться словам Трампа о Зеленском

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на критику президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского.

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