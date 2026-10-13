Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Мигрантка не смогла прочитать рецепт и пожаловалась мужу, а тот угрожал врачам поликлиники расправой: теперь оба собирают чемоданы в кишлак

Мигрантка не смогла прочитать рецепт и пожаловалась мужу, а тот угрожал врачам поликлиники расправой: теперь оба собирают чемоданы в кишлак

Точка зрения Автор: В. Панченко Дерзкий вояж разъярённого мигранта в челябинскую поликлинику закончился эпичным фиаско.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Serge
Serge

Аффтар, ролику 2 года, так выперли баранов в родную отару, или как всегда - едрисня типа затулло порешала?

Профиль пользователя Ник Громов
Ник Громов

"В России медики и педагоги — лица неприкасаемые" - а это стало после того как в течении года ребёнок мигрантов издевался над учительницей до тех пока она не уволилась или до того? А ещё такой вопрос - вы пиздабол с детства или это у вас приобретённое? Просто любопытно.

Профиль пользователя Ирина Викторовна
Ирина Викторовна

Уже обрадовалась, что сейчас матюгальника с тупой женой с порога поликлиники в обратный вояж на историческую родину отправят, а, нет, они еще долго галопировать по нашей земле будут, и мозг закону выносить, пока суд да дело, если преступление налицо, нельзя их быстрее отсюда налаживать?