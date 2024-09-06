Квартальная выручка Broadcom взлетела на 47%, но прогнозы разочаровали рынок

Один из крупнейших в мире производителей полупроводниковой продукции Broadcom зафиксировал более высокую, нежели прогнозировали аналитики, выручку в третьем фискальном квартале с окончанием 4 августа, однако акции компании подешевели в послеторговую сессию на 6,7% на фоне слабых прогнозов и квартального убытка, пишет MarketWatch.
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