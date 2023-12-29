АвтоВАЗ представит 12 новых моделей до 2030 года

Такое количество новинок указано в стратегии развития компании, одобренной советом директоров. На ближайшие шесть лет запланирован выпуск автомобилей различных сегментов, а также развитие партнерских проектов.
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