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Сергей Собянин рассказал об уникальных транспортных проектах Москвы

Сергей Собянин рассказал об уникальных транспортных проектах Москвы

Иностранные туристы в Москве. Обычно спешат осмотреть как можно больше достопримечательностей. Но у этой делегации совсем другой интерес - это мэры городов, министры и главы транспортных департаментов из разных уголков мира.

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