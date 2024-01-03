Армяне пришли в ужас, узнав, кто прилетал в Ереван с тайным визитом: "Ждём беды"

США стали оказывать Армении содействие в совершенствовании сержантского корпуса ВС, что крайне не нравится некоторым армянамСегодня, 3 января, стало известно, что недавно в Армении побывал главный сержант-майор Европейского командования США Роберт Абернети.
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