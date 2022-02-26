Медвежий угол

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Небольшой итог войны. Режим укрорейха падёт очень скоро

Небольшой итог войны. Режим укрорейха падёт очень скоро

Обстановка меняется стремительно. ВС РФ взяли Батурин и либо взяли, либо блокировали Конотоп), в Ахтырке в окружении часть НГ ведет пока бой), ВС РФ подходят к Полтаве.

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