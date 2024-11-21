Дуа Липа поделилась новыми фотографиями со своим бойфрендом Каллумом Тёрнером из Токио —— 📺 SHOW TIME 👋 присоединяйся! Все новости блогеров смотрите в нашем тг: https://t.
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Дуа Липа поделилась новыми фотографиями со своим бойфрендом Каллумом Тёрнером из Токио —— 📺 SHOW TIME 👋 присоединяйся! Все новости блогеров смотрите в нашем тг: https://t.