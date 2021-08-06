Инструкция по похудению без головняков

Итак, только для подписчиков этого сайта, делюсь бесплатным, но 100% эффективным мануалом о том, как поменять свой рацион (и, как следствие, сделать шаг к стройному телу) без удара по мозгам, кошельку и нервам Вариант 1: Предположим, вы решили познать тайну стройности друга или соседки, которая ест и не толстеет, самостоятельно, не пользуясь ни чьими услугами и не уповая на помощь извнеВариант для самых отчаянных и целеустремленных, но он приносит результат в 100% случаев каждому, кто проявит должное упорство В данном случае 12-и летний опыт работы помог составить такой пошаговый алгоритм ШАГ 1 Заводим дневник питанияГде угодно: в приложении, в заметках, в блокноте, в виде тату на руке И НЕ меняя привычного образа жизни и привычных продуктов записываем всё, что вы едите и пьёте в течение дня и в какое время это обычно происходит.