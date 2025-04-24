Негативные для России тенденции в Центральной Азии: роль Турции

Сергей АНДРЕЕВ «Учитывая популярность Турции в Центральной Азии и уже традиционную геополитическую игру Анкары в связке с Лондоном, можно ожидать самых болезненных последствий для российских интересов в регионе».
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