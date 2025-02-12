ФАС в Алтайском крае накажет штрафом "Почту России" за слишком дорогие письма

Алтайскому подразделению "Почты России" антимонопольное ведомство выносило предупреждение, но эти меры не помогли Антимонопольное дело в отношении Алтайского подразделения "Почты России" расследует региональное УФАС.
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