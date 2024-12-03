Депутат Рады обвинил Зеленского в нежелании признавать собственные ошибки

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук на YouTube-канале журналиста Александра Шелеста (признан в РФ иноагентом) заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, говоря об уступках ради урегулирования конфликта и о возвращении Крыма дипломатическим путем, на самом деле никогда не признает своих ошибок.