Эндокринолог предупредила об опасности интервального голодания для детей

Это может привести к нарушениям психики, а также проблемам с гормонами и микробиомом кишечника. Рекомендуется придерживаться привычного режима питания с завтраком, обедом и ужином, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» детский эндокринолог высшей квалификационной категории Ирина Рыбкина.