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Политический вестник

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Россия отрубила GPS в Балтике: Офицеры НАТО разводят руками

Россия отрубила GPS в Балтике: Офицеры НАТО разводят руками

И каково было сомневаться в том, что Россия предпримет необходимые меры для обеспечения своей безопасности на направлении, примыкающем к Балтийскому региону?! Только члены НАТО, увлеченные стереотипами, считают, что они имеют полное право на полный контроль в этой области.

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