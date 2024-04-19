И каково было сомневаться в том, что Россия предпримет необходимые меры для обеспечения своей безопасности на направлении, примыкающем к Балтийскому региону?! Только члены НАТО, увлеченные стереотипами, считают, что они имеют полное право на полный контроль в этой области.
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