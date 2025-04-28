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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы-десантники Ивановского соединения ВДВ поддерживают наших штурмовиков в районе Часов Яра ДНР

Артиллеристы-десантники Ивановского соединения ВДВ поддерживают наших штурмовиков в районе Часов Яра ДНР

Контроль уничтожения целей, корректировку огня и передачу координат местоположения ВСУ осуществляли расчёты БпЛА разведывательного подразделения.

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