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Царьград

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Как сохранить память: советы от невролога Владимира Мартынова

Как сохранить память: советы от невролога Владимира Мартынова

Врач-невролог Владимир Мартынов рассказал о влиянии возрастных изменений, сосудистых заболеваний и нехватки витаминов на память пожилых людей.

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