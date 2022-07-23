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Попавшая в список иноагентов Татьяна Лазарева прокомментировала свой новый «статус»

Попавшая в список иноагентов Татьяна Лазарева прокомментировала свой новый «статус»

Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева отреагировала на то, что ее включили в список иноагентов. В ходе видеообращения звезда сообщила, что российское государство таким действием подарило ей второй праздник.

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