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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Андреев: «Состав у «Зенита» – лучший в России, у команды и тренера огромный победный опыт. Они со «Спартаком» и «Краснодаром» будут бороться за чемпионство. «Динамо» может рассчитывать на бронзу»

Дмитрий Андреев оценил шансы участников Альфа-Банк РПЛ на победу в турнире. – « Зенит », « Спартак » и « Краснодар » будут бороться за чемпионство.

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