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«Соболь NN» получил новую грузовую модификацию

«Соболь NN» получил новую грузовую модификацию

Раньше грузовой "Соболь NN" был представлен лишь цельнометаллическим фургоном. Теперь в линейку влилось исполнение шасси, которое впервые получило низкую кабину, а в качестве надстроек освоены бортовая платформа и различные промтоварные фургоны.

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