«Соболь NN» получил новую грузовую модификацию

Раньше грузовой "Соболь NN" был представлен лишь цельнометаллическим фургоном. Теперь в линейку влилось исполнение шасси, которое впервые получило низкую кабину, а в качестве надстроек освоены бортовая платформа и различные промтоварные фургоны.