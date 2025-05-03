Силы ПВО сбили над Чёрным морем восемь крылатых ракет Storm Shadow ВСУ

В ночь на 3 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России ликвидировали над Чёрным морем восемь британских крылатых ракет Storm Shadow и три управляемых ракеты «Нептун-МД» украинских войск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии