В соцсетях затравили «изменщика» из-за камеры поцелуев на концерте Басты

Пользователи соцсетей затравили мужчину якобы за измену, вскрывшуюся с помощью камеры поцелуев на концерте репера Василия Вакуленко под псевдонимом Баста.
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