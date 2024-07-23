ВС РФ продвинулись в сторону Курахово на глубину более 3 км Российские войска продолжают продвигаться на ряде участков специальной военной операции.
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ВС РФ продвинулись в сторону Курахово на глубину более 3 км Российские войска продолжают продвигаться на ряде участков специальной военной операции.
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