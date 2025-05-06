О Фестивале «Вобла - 2025» глазами очевидца

26 апреля в Астрахани прошел 28-й музыкальный фестиваль «Вобла-2025». Фестиваль основан в 1997 году, его организаторами выступают губернатор области Анатолий Гужвин, журналист Василий Песков и народный артист СССР Юрий Витков.
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