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Посол Антонов: диктат и шантаж США ведет к падению доверия к американской юрисдикции

Посол Антонов: диктат и шантаж США ведет к падению доверия к американской юрисдикции

Посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Анатолий Антонов выступил с утверждением о том, что диктатура, как и попытки шантажа, к которым прибегает американская сторона, неизбежно повлекут за собой падение уверенности к юрисдикции США.

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