Посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Анатолий Антонов выступил с утверждением о том, что диктатура, как и попытки шантажа, к которым прибегает американская сторона, неизбежно повлекут за собой падение уверенности к юрисдикции США.
Посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Анатолий Антонов выступил с утверждением о том, что диктатура, как и попытки шантажа, к которым прибегает американская сторона, неизбежно повлекут за собой падение уверенности к юрисдикции США.
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