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ФедералПресс

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Время продажи алкоголя свердловчанам предложили сократить еще на три часа

Время продажи алкоголя свердловчанам предложили сократить еще на три часа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября, ФедералПресс. В Свердловской области могут еще сильнее ограничить продажу алкоголя.

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