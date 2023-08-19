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Record: «Зенит» предложил «Бенфике» за Нереса €35 млн, но получил отказ

Record: «Зенит» предложил «Бенфике» за Нереса €35 млн, но получил отказ

Нападающий «Бенфики» Давид Нерес может не перейти в «Зенит» в летнее трансферное окно. Как сообщает Record, новое предложение российского клуба было увеличено до €30 млн плюс €5 млн в качестве бонусов, однако «Бенфика» приняла решение отказаться.

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