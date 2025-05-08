В Киеве подтвердили приоритетный доступ США к данным об украинских недрах

США получат приоритетный доступ к данным об украинских недрах. Об этом заявили первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко и ее заместитель Тарас Качка, передает Telegram-канал «Политика Страны».
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