Япония начнет принимать туристов из России с 10 июня

Япония разрешила гражданам РФ въезд в страну с 10 июня в составе организованных туристических групп. Для поездки необходимо предоставить дополнительный документ от японской туристической компании, которая выступает гарантом.
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