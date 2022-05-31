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Япония начнет принимать туристов из России с 10 июня

Япония начнет принимать туристов из России с 10 июня

Япония разрешила гражданам РФ въезд в страну с 10 июня в составе организованных туристических групп. Для поездки необходимо предоставить дополнительный документ от японской туристической компании, которая выступает гарантом.

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