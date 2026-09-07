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Аргументы недели

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Ключевой свидетель по делу Шайдуллина сам является обвиняемым по другому уголовному делу

Ключевой свидетель по делу Шайдуллина сам является обвиняемым по другому уголовному делу

В деле гендиректора СК «Автодор» Рамиля Шайдуллина, обвиняемого в растрате, особое внимание привлекли показания ключевого свидетеля обвинения — учредителя ООО «БСЛ Инжиниринг» Сергея Салихова.

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