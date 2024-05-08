Полицейские Кировграда подвели итоги городского этапа конкурса «Полицейский Дядя Степа-2024»

МОтд МВД России «Кировградское» подвели итоги первого — регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа-2024» Конкурсная комиссия в составе: специалиста группы по работе с личным составом капитана полиции Эльвиры Великановой, председателя совета ветеранов майора милиции в отставке Ирины Альшевской, главного специалиста по работе с ветеранскими организациями ГРЛС Зинаиды Михайловой определила победителей в трех возрастных категориях.