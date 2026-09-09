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Samsung Galaxy S25 FE получил функции Galaxy S26 и Z Fold8 в One UI 9 Beta 2

Samsung Galaxy S25 FE получил функции Galaxy S26 и Z Fold8 в One UI 9 Beta 2

Смартфон Samsung получил сразу четыре новые ИИ-возможности, которые ранее были доступны на более новых моделях Samsung начала распространять One UI 9 Beta 2 для Galaxy S25 FE, и обновление принесло владельцам смартфона несколько функций, ранее представленных на Galaxy S26 и новых складных моделях.

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