Samsung Galaxy S25 FE получил функции Galaxy S26 и Z Fold8 в One UI 9 Beta 2

Смартфон Samsung получил сразу четыре новые ИИ-возможности, которые ранее были доступны на более новых моделях Samsung начала распространять One UI 9 Beta 2 для Galaxy S25 FE, и обновление принесло владельцам смартфона несколько функций, ранее представленных на Galaxy S26 и новых складных моделях.