Новосибирский отряд "Орион" подвергся обстрелу ВСУ во время перемирия на День Победы

По словам командира подразделения, нападению подвергались и другие военнослужащие России.В преддверии возможных мирных переговоров между Россией и Украиной, о которых заявил Владимир Путин, командир новосибирского добровольческого разведывательно-штурмового отряда БАРС «Орион» Андрей Панфёров рассказал о ситуации на линии соприкосновения и оценил перспективы перемирия.