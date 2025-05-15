Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Это у Зеленского брюки"треснули"!Землетрясение в Т...
  • Лариса Галахова
    Нашим танкера нужно сопровождение. А это эстонское неприкрытое пиратство .Думаю в следующий раз нужно врезать им хоро...Где JAGUAR? После...
  • Регина Толстоброва
    Не переговоры, а  целый спектакль разыгрывается.Зеленский передал...

Новосибирский отряд "Орион" подвергся обстрелу ВСУ во время перемирия на День Победы

Новосибирский отряд "Орион" подвергся обстрелу ВСУ во время перемирия на День Победы

По словам командира подразделения, нападению подвергались и другие военнослужащие России.В преддверии возможных мирных переговоров между Россией и Украиной, о которых заявил Владимир Путин, командир новосибирского добровольческого разведывательно-штурмового отряда БАРС «Орион» Андрей Панфёров рассказал о ситуации на линии соприкосновения и оценил перспективы перемирия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх