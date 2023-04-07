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В Хабаровске с бизнесменов взыскивали деньги по поддельным документам

В Хабаровске с бизнесменов взыскивали деньги по поддельным документам

По делу о мошенничестве с выдуманными долговыми обязательствами в Хабаровске вынесен приговор. Предварительное следствие выявило, что 52-летний местный житель вместе со своим компаньоном подали в суд фиктивные документы о предоставлении крупных денежных займов двум местным предпринимателям.

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