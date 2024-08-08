Художник показал, как может выглядеть обновленная версия Tesla Model Y

Рендер обновленной версии Tesla Model Y под названием Juniper / © Dominic BRNKMN Tesla пресекла слухи эти слухи, когда Маск заявил, что производитель не планирует обновлять Model Y, однако начиная с прошлого месяца фанаты электромобилей начали замечать закамуфлированные прототипы Model Y по всей Калифорнии.