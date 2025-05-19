Зеленский: Киев готов к меморандуму о мире

Киев выражает готовность подписать меморандум, который станет путём к заключению договора о прекращении конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя диалог лидеров России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа.
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