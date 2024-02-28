«Рука ЦРУ»: американская разведка помогала ГУР убивать Гиви и Моторолу Евгения КомароваКак утверждает известная американская газета New York Times, Киев долго скрывал свое участие в организации ликвидации двух комбатов, считающихся героями в ДНР.
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