«Рука ЦРУ»: американская разведка помогала ГУР убивать Гиви и Моторолу Евгения КомароваКак утверждает известная американская газета New York Times, Киев долго скрывал свое участие в организации ликвидации двух комбатов, считающихся героями в ДНР.