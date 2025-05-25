«Будь в форме»: встреча с будущими защитниками порядка прошла в Мордовии

В рамках акции «Будь в форме» сотрудник отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Рузаевскому району Надежда Юдаева и председатель Общественного совета при ОМВД Жанна Зубрилина провели мероприятие, посвящённое службе в органах внутренних дел.